كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند: الصين حشدت قوات على طول الحدود في انتهاك للاتفاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية في الهند، اليوم الخميس، أن الصين نشرت أعدادًا كبيرة من القوات والأسلحة على طول الحدود الجبلية، في انتهاك للاتفاقيات الثنائية وأدى إلى اشتباك هذا الشهر قتل فيه 20 جنديًا هنديًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أنوراج سريفاستافا، في مؤتمر صحفي في نيودلهي، في إشارة إلى خط السيطرة للحدود الفعلية: "في صميم الأمر هو أنه منذ أوائل شهر مايو كان الجانب الصيني يجمع مجموعة كبيرة من القوات والأسلحة على طول خط السيطرة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "هذا لا يتفق مع أحكام اتفاقياتنا الثنائية المختلفة. بما في ذلك معاهدة عام 1993 التي تنص على أن كلا الجانبين سيبقي على انتشار محدود للحدود".

وقد أًصيب شخصان بعد انهيار جسر في أوتارانتشال بالهند بالقرب من الحدود مع الصين فجأة عندما حاولت شاحنة محملة بمعدات ثقيلة عبوره، يوم الاثنين 22 يونيو.

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وقال مسؤول كبير في الإدارة: "انهيار الجسر سيسبب مشاكل في نشر القوات المتوجهة إلى الحدود الصينية وسيؤثر أيضًا على أعمال بناء الطرق"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

يظهر الفيديو، الذي تم نشره مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، شاحنة تعبر جسرًا مع شخص يسير خلفه مباشرة. عندما تعبر الشاحنة نصف الطريق، ينهار الجسر فجأة مع سقوط الشاحنة في الممر.

تشير التقارير الإعلامية، إلى أن الشاحنة كانت تحمل معدات بناء ثقيلة كان من المقرر استخدامها في بناء طريق سريع بطول 65 كم من ميلام، الهند باتجاه الحدود الصينية.

وكان الجريحان، بما في ذلك السائق، في الشاحنة عندما انهار الجسر. ولم يصب شخص شوهد في الفيديو وهو يقف خلف الشاحنة لحظة وقوع الحادث.