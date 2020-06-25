كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما سجلت حالتي وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 42.788 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 339 شخصًا.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، إلى أنه تم تسجيل شفاء 558 إصابة من مرض كوفيد-19 في دولة الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" 33367 حالة.

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وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 742 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 385 حالة لمواطنين كويتيين، أي ما نسبته 51.89% من مجموع الإصابات المسجلة، و357 حالة لجنسيات مختلفة، أي ما نسبته 48.11 % من مجموع الإصابات المسجلة.

وأضاف الدكتور عبدالله السند: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 41033 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 32304 حالات، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 534 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.