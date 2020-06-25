كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تبادل لإطلاق النار وقصف بالهاون على الحدود بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى الجيش الهندي، اليوم الخميس، أن باكستان لجأت إلى إطلاق قذائف الهاون والأسلحة الأخرى بعد أن بدأت انتهاكًا غير مبرر لوقف إطلاق النار على حدود جامو وكشمير في قطاع ماشال، مؤكدًا أن الهند ترد على النار أيضًا.

وذكر تشكيل حقل المشاة للجيش الهندي في سلاح تشينار: "تنتهك باكستان وقف إطلاق النار في قطاع Machhal، مقاطعة كوبوارا بجامو وكشمير"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال: "في 25 يونيو 2020، في ساعات بعد الظهر، شرعت باكستان في انتهاك وقف إطلاق النار غير المبرر على طول خط السيطرة في قطاع Machhal بإطلاق قذائف الهاون وغيرها من الأسلحة. يتم الرد على ذلك".

في وقت سابق، في 22 يونيو، قُتل جندي هندي بعد عدد من انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب باكستان التي ضربت عدة قطاعات على طول خط السيطرة في جامو وكشمير.

Advertisements

لقي ما لا يقل عن أربعة مدنيين وجندي في الهند مصرعهم في حوادث مختلفة لانتهاكات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع في منطقة جامو وكشمير. كما زعمت باكستان أن أربعة مدنيين قُتلوا في إطلاق نار هندي في 18 يونيو، بينما قتلت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في 21 يونيو.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تورطت الهند وباكستان في العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار التي قتل فيها جنود ومدنيون من كلا البلدين، في حين تضررت الكثير من الممتلكات.

تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين نيودلهي وإسلام آباد منذ أغسطس 2019، عندما جردت الهند جامو وكشمير، التي تدعي باكستان أيضًا، من وضعها الخاص. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت الدولتان تخفيض عدد الموظفين الدبلوماسيين إلى النصف في اللجان العليا في نيودلهي وإسلام آباد.