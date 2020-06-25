كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية: إصابة 22 ضابطا في أعمال عنف بحفل غير قانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب 22 من ضباط الشرطة البريطانية خلال أعمال عنف في حدث موسيقي غير مصرح به في العاصمة لندن بين عشية وضحاها حيث هاجمت الحشود بعض سيارات الحملة، حسبما أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس.

وقالت الشرطة، إنها تعرضت للهجوم عند الرد على شكاوى السكان بشأن الضوضاء والسلوك المعادي للمجتمع والعنف، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة، في بيان، إن أيًا من الضباط لم يصب بجروح خطيرة رغم أن اثنين يحتاجان للعلاج في المستشفى. بعض سيارات الشرطة تضررت واعتقل أربعة أشخاص.

وأكد قائد الشرطة كولين وينجروف: "هذه التجمعات غير قانونية، كما أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة وضد قيود فيروس كورونا المستجد. العنف الذي يظهر تجاه الضباط غير مقبول على الإطلاق ولن نتسامح معه بأي شكل من الأشكال".

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، عن الاضطراب في منطقة بريكستون بالعاصمة: "هذه مشاهد حقيرة تمامًا".

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تم حظر الحفلات خلال إغلاق بريطانيا للفيروس، على الرغم من أن بعض الناس يتحدون ذلك.

أظهرت الصور التي لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي حشدًا - مع شخص يحمل شيئًا يشبه السيف - في مواجهة الضباط ومهاجمة سيارة شرطة.

لم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من تلك الصور.

وأضافت "باتل"، أن الحادث كان خطأ بشكل خاص بالنظر إلى الطعن الأخير في حديقة في ريدينج حيث توفي ثلاثة أشخاص فيما قالت الشرطة إنه حادث إرهابي.

وأوضحت: "في نهاية الأسبوع الماضي فقط، اجتمعت البلاد كلها لإشادة ضباطنا الأبطال على وضع حياتهم على المحك للحفاظ على سلامتنا".

أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرات ضد عقد الحفلات أو التجمعات الكبيرة أثناء الإغلاق للحد من فيروس كورونا المستجد. طعن ثلاثة أشخاص واغتصبت امرأة بعد أن حضر الآلاف من الشباب "الهذيان" في شمال إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر، وهو واحد من عدد من هذه الأحداث غير القانونية التي جرت مؤخرًا.