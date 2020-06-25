كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": المنظمة تحصل على كل الدعم من فرنسا وألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وهو يتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف، بأن المنظمة التي تعرضت لانتقادات واسعة من الولايات المتحدة تحصل على كل الدعم المالي والسياسي الذي تحتاجه.

وبحسب إحصائيات لوكالة "رويترز"، تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 9.44 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وتوفي 481672 شخصًا.

وأعربت فرنسا وألمانيا عن دعمهما لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة الفيروس، اليوم الخميس، وقالت ألمانيا، إنها ستساهم بنحو نصف مليار يورو في تمويل وكالة الأمم المتحدة هذا العام.

وقد أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن فيروس كورونا يُعرقل حملات تطعيم وبرامج لعلاج الملاريا والإيدز إضافة إلى العديد من الحملات الصحّية الأخرى في أفريقيا.

Advertisements

يتسبب فيروس كورونا في الحؤول دون وصول حملات تطعيم "حيوية" وأساسية إلى أفريقيا، وفقا لما أعلنه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء، حيث أوضح أن برامج لعلاج الملاريا والإيدز إضافة إلى العديد من الحملات الصحية الأخرى في أفريقيا توقفت.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر عبر الفيديو نظّمه مركز الاتّحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه "تمّ وقف العديد من الخدمات الأساسية جزئيًا أو كليًا".

وحذّر من أنّ "انقطاع الخدمات الأخرى مثل حملات التطعيم وعلاج الملاريا والإيدز يهدد بالقضاء على عقود من التقدّم" المحرز.

وعلى الرغم من أنّ أفريقيا التي سجّلت أكثر من 326 ألف إصابة بفيروس كورونا (8616 وفاة) تُعتبر أقلّ تأثّراً بالوباء نسبيّاً، مقارنة بمعظم مناطق العالم الأخرى، إلا أنّ انتشار فيروس كورونا في القارة السمراء "يتزايد سريعا" على حد قول غيبريسوس.