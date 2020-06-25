كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تدعم الدول المتضررة من جائحة كورونا بمساعدات طبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل دولة الإمارات، تقديم مساعداتها الطبية والإنسانية خلال الأشهر الماضية مع الانتشار السريع لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في مختلف دول العالم.

وتدعم الإمارات، الدول المتضررة وتعزز قدرة الكوادر الطبية والتمريضية للتصدي للوباء، وقدمت الإمارات حتى الآن أكثر من 963 طناً من المساعدات الطبية ومعدات الحماية ضد الوباء إلى أكثر من 68 دولة، استفاد منها أكثر من 963 ألفاً من المهنيين الطبيين.

وكانت أزمة فيروس (كوفيد 19)، أظهرت فاعلية نهج المساعدات الطبية الإماراتية لدول العالم، وقد تضمنت المساعدات الإماراتية إلى جانب تقديم الدعم الكامل للدول الأكثر تأثراً بالوباء، المواد الطبية اللازمة من المعدات الحيوية، بما في ذلك القفازات والأقنعة الجراحية، والمطهرات والكمامات ومعدات الفحص ووحدات الاختبار، فضلاً عن معدات الحماية الأخرى لمساعدة آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية وكوادر الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس وفقا للبيان.

Advertisements

وتحرص دولة الإمارات، دائمًا على دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيداً لنهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، حيث تؤكد القيادة الرشيدة ضرورة مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة دون تمييز.

ومن بين تلك المبادرات سيّرت دولة الإمارات طائرة شحن إلى فلسطين تحمل 22 طناً من الإمدادات الطبية لتعزيز جهودها في احتواء وباء (كوفيد 19)، حيث جاءت هذه المبادرة تزامناً مع خطة استجابة الأمم المتحدة في الحد من انتشار الوباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعد جزءاً من التزام الإمارات طويل الأمد تجاه الشعب الفلسطيني، وللمساعدة في احتواء التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لـ (كوفيد19).

وهذه المساعدات هي جزء من التزام دولة الإمارات في الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت الدولة التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 828.2 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.