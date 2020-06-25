كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ عبد الحكيم بلحاج ودوره في نقل مرتزقة سوريا لليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبد الحكيم بلجاج واحدا من أبرز القيادات الإرهابية الذين خططوا لعمليات إرهابية استهدفت عدة دول وتدرج اسمه على قوأئم الإرهاب نظرت لخطورته وعلاقته الوطيدة بالتنظيمات الإرهابية.

ولد عبد الحكيم الخويلدي بالحاج في مايو 1966 في سوق الجمعة، بطرابلس وتخرج من الهندسة المدنية بجامعة طرابلس، وبعد تخرجه سافر إلى أفغانستان سنة 1988 مشاركا بالجهاد الأفغاني، وبقي هناك عدة سنوات، ومتزوج من اثنتين (مغربية وسودانية)، ولديه بنت.

ويعتبر بلحاج من مؤسسي الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وسافر إلى عدة دول كان يتنقل بينها وهم أفغانستان، باكستان، تركيا والسودان ثم عاد إلى ليبياعام 1994 وبدأ إعادة "ترتيب الجماعة" وتدريبها بـ الجبل الأخضر للتجهيز للجهاد ضد نظام القذافي، ولكن السلطات استبقت الجماعة بضرب مراكز التدريب عام 1995 وقتل أميرها عبد الرحمن حطاب واستطاع عبد الحكيم بلحاج مغادرة ليبيا والعودة إلى أفغانستان.

اشتهر عبد الحكيم بلحاج طوال نشاطه باسم (عبد الله الصادق) وتم اختياره أميرا للجماعة الليبية المقاتلة في فترة إعادة ترتيب صفوف الجماعة في أفغانستان، واختير أبو حازم نائبا له، وأبو المنذر الساعدي كمسؤول شرعي للجماعة.

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وبلجاج يعد ذراع المصالح القطرية والمسؤول عن مشروع الدوحة التخريبي لليبيا، وهو أحد أبرز قيادات الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإرهابي سابق في تنظيم القاعدة الدولي.