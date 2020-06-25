فيديو: يونس الميموني
اعتبر سليمان الحراق، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الخميس، في طنجة، أن قِصَر قامته لن يمنعه من اجتياز امتحان الباكالوريا من أجل تحقيق حلم دراسة المسرح، ودخول عالم التمثيل.
وكشف الحراق لـ”اليوم 24″ أنه، في ظل الجائحة، يتابع عن بعد الدروس، التي يقدمها عدد من الأساتذة من مختلف التخصصات في موقع “يوتوب”، قبل أن يشرع في عملية التلخيص، والحفظ.
وأضاف الحراق، أنه في بداية مساره الدراسي، تعرض للتنمر من بعض زملائه في الفصل، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة: قصر قامتي لن يمنعني من اجتياز الباكالوريا وأتمنى دخول عالم التمثيل- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.