شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة: قصر قامتي لن يمنعني من اجتياز الباكالوريا وأتمنى دخول عالم التمثيل- فيديو

فيديو: يونس الميموني

اعتبر سليمان الحراق، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الخميس، في طنجة، أن قِصَر قامته لن يمنعه من اجتياز امتحان الباكالوريا من أجل تحقيق حلم دراسة المسرح، ودخول عالم التمثيل.

وكشف الحراق لـ”اليوم 24″ أنه، في ظل الجائحة، يتابع عن بعد الدروس، التي يقدمها عدد من الأساتذة من مختلف التخصصات في موقع “يوتوب”، قبل أن يشرع في عملية التلخيص، والحفظ.

وأضاف الحراق، أنه في بداية مساره الدراسي، تعرض للتنمر من بعض زملائه في الفصل، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة الدراسة.