ضاعفت المبلغ.. أمريكا تضع 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلها على الزعيم الجديد لداعش

ضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية قيمة المكافأة، التي رصدتها للقبض على زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، الجديد، أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، الشهير بـ”حجي عبد الله”.

وأعلن عن ذلك في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، والذي أشار إلى أن المكافأة سيتم منحها لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هذا الإرهابي.

وكانت المكافأة، التي تم الإعلان عنها في غشت 2019، هي 5 ملايين دولار فقط، لكن الخارجية الأمريكية أعلنت مضاعفتها لتصل إلى 10 ملايين دولار.

وقالت الخارجية الأمريكية إن حجي عبد الله تولى زعامة تنظيم “داعش” الإرهابي بعد مقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي، خلال عملية عسكرية أمريكية، في أكتوبر عام 2019.

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وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن حجي عبد الله شارك في العديد من الجرائم، التي تشمل الاختطاف، والقتل، والذبح للأقليات في شمال غرب العراق، وأنه المسؤول عن العمليات الدولية للتنظيم.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن حجي عبد الله ولد في العراق عام 1976، وأصبح من قادة “داعش”، ونائب الأمير، قبل أن يتولى زعامته بعد وفاة البغدادي، وتم وضعه على قائمة الإرهاب الأمريكية، في مارس من العام الماضي.

وفي يناير الماضي، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن أحد مؤسسي تنظيم “داعش” الإرهابي، يدعى أمير محمد عبد الرحمن المولي، تولى زعامة الجماعة خلفا لأبو بكر البغدادي، مشيرة إلى أنه أحد الأعضاء المؤسسين للتنظيم، وأنه تم تعيينه زعيما للجماعة بعد ساعات من وفاة أبو بكر البغدادي، في أكتوبرالماضي.

وقالت “الغارديان” إن المولى يعتبر أحد أكثر القادة نفوذًا في صفوف التنظيم، وولد لعائلة تركمانية عراقية في بلدة تلعفر، ويعرف، أيضًا، باسم حجي عبد الله، وفي بعض المناطق بعبد الله قرداش، على الرغم من أن مسؤولين عراقيين قالوا إن صاحب الهوية الأخيرة مات قبل عامين.