مغني الراب “لبنج”: أصبت بتسمم.. و”حضيو أش كتاكلو”

كشف مغني الراب، البنج، ليلة أمس الأربعاء، تفاصيل الوعكة الصحية، التي ألمت به، إذ قال إنه تعرض لتسمم غذائي، ما أدخله إلى المستشفى لفترة قصيرة.

ونشر لبنج على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام، تفاصيل ما عاشه، وقال إنه أمضى أسبوعا صعبا، نتيجة التسمم الغذائي، منبها جمهوره إلى التأكد من سلامة الغذاء.

وكان مقربون من لبنج قد كشفوا أنه تعرض لوعكة صحية، كما َانتشرت صورته من داخل المستشفى، بداية الأسبوع الحالي.

وأطلق البنج، قبل أيام، جديده الغنائي “مورال”، قبل أن يفاجئه الطارئ الصحي، ما جعله يغيب عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لأيام على غير عادته.