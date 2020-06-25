إصابة حرجة في حادث دهس بحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مسن (70 عاما) في حادث دهس بمدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الخميس.
وفي التفاصيل، صدمت سيارة سفريات سبعينيا في شارع (ديرخ يد) بحيفا، ووصفت مصادر طبية إصابته بأنه بالغة الخطورة.
وأفاد مصدر طبي أن المصاب يعاني من إصابة حرجة، وأنه فاقد للوعي. وجرى تقديم العلاجات الأولية له ونُقل، على وجه السرعة، إلى المستشفى.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وباشرت جمع الأدلة من المكان.
يذكر أنه أُعلنت في قرية بئر المكسور، صباح اليوم، وفاة الشابة فاطمة يحيى حجيرات عن عمر ناهز 20 عاما، في مستشفى (رمبام) بحيفا، متأثرة بإصابتها في حادث دهس وقع بمدينة شفاعمرو، يوم الجمعة الماضي.
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