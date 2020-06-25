كورونا في البلدات العربية: عشرات الإصابات الجديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه سُجّلت عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن ازدياد في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة وبلغت 532 إصابة. وبلغ عدد الإصابات في البلاد 22139 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5870 بينها 29 مريضا تحت أجهزة التنفس.
وتبين من المعطيات أن هذه هي المرة الثانية منذ يوم 9 نيسان/ أبريل الماضي التي جرى فيها تشخيص أكثر من 460 مصابا بالفيروس في يوم واحد .
وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية اليوم الأربعاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
رهط: المصابون 237، المتعافون 74.
عرعرة النقب: المصابون 212، المتعافون 39.
حورة: المصابون 219، المتعافون 163.
دير الأسد - المصابون 153، المتعافون 141.
أم الفحم: المصابون 114، المتعافون 79.
باقة الغربية: المصابون 74، المتعافون 22.
الطيبة: المصابون 55، المتعافون 48.
جت: المصابون 42، المتعافون 24.
اللقية: المصابون 21، المتعافون 6.
عرعرة: المصابون 20، المتعافون 3.
طلعة عارة: المصابون 22، المتعافون 8.
كفر قرع: المصابون 27، المتعافون 12.
البعنة: المصابون 39، المتعافون 31.
شفاعمرو: المصابون 18، المتعافون 6.
البقيعة: المصابون 15، المتعافون 14.
جسر الزرقاء: المصابون 47، المتعافون 39.
الفريديس: المصابون 15، المتعافون 11.
دبورية: المصابون 33، المتعافون 32.
الناصرة: المصابون 24، المتعافون 19.
سخنين: المصابون 17، المتعافون 16.
طمرة: المصابون 23، المتعافون 21.
كفر قاسم: المصابون 22، المتعافون 17.
كفر كنا: المصابون 16 المتعافون 15.
قلنسوة: المصابون 15، المتعافون 11.
مجد الكروم: المصابون 22، المتعافون 20.
الطيرة: المصابون 18، المتعافون 7.
كسيفة: المصابون 17، المتعافون 7.
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