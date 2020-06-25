صادرات النفط السعودية تنخفض على أساس سنوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت البيانات الرسمية عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض في قيمة صادرات النفط السعودية في نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 65.4%، مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطًا بنحو 12 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع آذار/ مارس الماضي، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية (مثل المواد الكيماوية والبلاستيك) 23.5% أو نحو ثلاثة مليارات دولار.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعودية في الربع الأول من العام بنسبة 21.9% على أساس سنوي، ووصلت إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا بنحو 11 مليار دولار بحسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8% في العام الجاري.

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وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% مع بداية الأسبوع الحالي، مدفوعة بتقلص إمدادات الخام من منتجين رئيسيين في "أوبك" في حين تقليل إجراءات الإغلاق في ظلّ تنامي إصابات فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 89 سنتًا، أو 2.1%، لتسجل عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غربيّ تكساس الوسيط تسليم آب/ أغسطس الماضي، وهي العقود الأكثر نشاطًا في جلسة، يوم الاثنين الماضي، 90 سنتا أو 2.3%، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولار للبرميل.