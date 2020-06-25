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شكرا لقرائتكم خبر عن صغير على الحكم.. قلة خبرة "تميم" تغرق قطر والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
في وقت يحتفل فيه أمير قطر تميم بن حمد بالذكرى السابعة لتوليه الإمارة، تراه المعارضة أنه صغير على الحكم، وأن قلة خبرته أغرقت قطر في السنوات السبع الأخيرة.
وبحسب موقع "مباشر قطر"، فإن "تميم رغم صغر سنه وسنواته القليلة في الحكم، بعد الانقلاب على والده، إلا أن تاريخه حافل بالجرائم في حق شعبه".
وشهدت الدوحة أيضاً في ظل حكم تميم سلسلة من الإضرابات العمالية من جانب العمال الأجانب، اعتراضاً على الأوضاع المأساوية التي يعيشون فيها، الأمر الذي صاحبه تدخل واسع للمؤسسات الحقوقية الدولية.
والعاصمة القطرية شهدت في ظل حكم تميم استضافة المئات من عناصر جماعة "الإخوان" وتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث احتلت الدوحة المركز الثاني بعد إيران في استضافة أكبر عدد من الإرهابيين، كما ضمت جرائم تميم في حق شعبه تواجد عشرات الآلاف من الجنود الأتراك في الدوحة بموجب اتفاق جائر.
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