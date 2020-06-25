الإمارات: 49 ألف فحص كورونا و760 حالة شفاء جديدة

الخميس 25 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، عن إجراء أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 46563 حالة.

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وأعلنت الوزارة عن شفاء 760 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 35165.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 308 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفي و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.