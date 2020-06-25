عضو بالصحة النيابية يطالب الكاظمي بايجاد حلول جوهرية وشجاعة للمؤسسات الصحية

طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الحسين الموسوي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة ايجاد حلول جوهرية وشجاعة تُخرج المؤسسات الصحية من حالة التدهور.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد مطالبتنا لرئيس الوزراء بضرورة ايجاد حلول جوهرية وشجاعة تُخرج المؤسسات الصحية من حالة التدهور السريع في عملية تقديم الخدمة الصحية ودعم مجهود الوزارة للوقوف على موارد صرف الاموال في دوائر المحافظات كافة"، مطالباً بـ"تحريرها من حالة القرصنة التي تديرها إرادات وواجهات معلومة والتي تستهدف حياة الناس في هذا الظرف العصيب وقبل ذلك تستهدف ثقة الشارع المُثقَل بامكانية وقدرة الحكومة على تغيير واقع الحال البائس والانتقال لواقعٍ افضل".



وأضاف "صارَ معلوماً ان الحل لن يكون بزيادة الانفاق وحده بل بغلق منافذ تسربه وسوء ادارته من قبل من يسيطر على تلك الدوائر ويتحكم بادارة مواردها من دون تحديد اي اولوية انسانية او علمية"، معتبراً أن "ما حدث في الناصرية سيحدث في محافظات اخرى كالديوانية وبابل وغيرها".