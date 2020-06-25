وفاة رئيس قسم الصيانة في البرلمان بفايروس كورونا

اعلنت الدائرة الهندسية في مجلس النواب، الخميس، عن وفاة رئيس قسم الصيانة بفايروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننعى احد اعمدتنا فقيدنا الراحل المهندس نبيل خليل اسماعيل رئيس قسم الصيانة بعد اصابته بمرض كورونا".
وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة امس الاربعاء (2200) اصابة في العراق.
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