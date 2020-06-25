أربيل تعطل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل

قررت محافظة أربيل، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل. وقالت محافظة أربيل في بيان مقتضب إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل وسيتم التوجه بعدم التنقل بين المحافظات وتقرر منع الدخول إليها". وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة امس الاربعاء (2200) اصابة في العراق.

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