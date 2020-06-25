انت الان تتابع وفيات فيروس كورونا في إيران تتجاوز عشرة آلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أظهرت إحصاءات لوزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز عشرة آلاف.

وتجاوز عدد الوفيات المئة يوميا خلال الأسبوع المنصرم وذلك للمرة الأولى منذ شهرين، فيما يعكس زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة منذ بدء رفع القيود على الحركة في منتصف أبريل نيسان.

وسجلت الجمهورية الإسلامية 134 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 10130 حتى الآن.

Advertisements

وبلغ عدد المصابين 215096، تماثل 175103 منهم للشفاء.

ودأب مسؤولون كبار على التحذير من أن السلطات ستعيد فرض القيود إذا لم يتم الالتزام بالقواعد الصحية الرامية لكبح انتشار العدوى مثل التباعد الاجتماعي.