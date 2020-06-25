الحكومة تستعد للإعلان عن مصير عملية عبور مغاربة العالم في ظل جائحة كورونا

بعد تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في إغلاق الحدود، لأزيد من ثلاثة أشهر، وعدم الاعداد لعملية “مرحبا” بالشكل المتعارف عليه، التي كانت تنطلق، مطلع شهر يونيو من كل سنة، تستعد الحكومة، لعرض خطتها لاستقبال مغاربة العالم.

وأعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، عن استقبال لجنته، بداية الأسبوع المقبل، لنزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل تدارس موضوع عملية العبور لهذه السنة، في ظل الوضع التستثنائي، الذي يجتازه العالم، وما يتطلب ذلك من إجراءات احترازية لضمان الأمن الصحي، وتدابير مواكبة الشروط الملائمة لتوفير الظروف المناسبة لعملية مرحبا لهذه السنة.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد قال، قبل أيام، أمام البرلمان، إن عملية “مرحبا”، تشرع الوزارة في الاعداد، في أبريل من كل سنة، وتعرف تدخل العديد من المؤسسات، غير موجودة بالصيغة المتعارف عليها، وقال “العملية كما هي معروفة غير موجودة، لأننا لم نحضر”، أما دخول مغاربة الخارج خارج “مرحبا”، فقال الوزير إنه طبيعي، ولكنه مرتبط بفتح الحدود الدولية للمغرب، والإجراءات، التي ستتخذها دول العبور.

يذكر أن استقبال مغاربة العالم مرتبط بالوضع الوبائي للبلاد، والبروتوكول المعتمد لاستقبال أي شخص قادم من خارج المغرب، حيث تقول الخارجية إن البروتوكول المعتمد هو إخضاع كل من تطأ قدمه أرض المغرب للحجر الصحي، واختبارين لكورونا، وحجر صحي لتسعة أيام، وهو البروتوكول المعتمد إلى أن يتم تغييره.