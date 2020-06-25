إليسا غير مرحب بها في المغرب.. لماذا؟

عبر رواد موقع “تويتر” المغاربة عن استيائهم من الفنانة اللبنانية، إليسا، على خلفية إعجابها بخريطة، بثرت منها الصحراء المغربية في رسم حدود المملكة.
وانتشر على “تويتر”، منذ يوم أمس الأربعاء، وسم “إليسا غير مرحب بها في المغرب، تعبيرا من المغردين المغاربة عن غضبهم تجاه ما قامت به إليسا.
وزاد غضب الجمهور المغربي من الفنانة اللبنانية، بتجاهلها للحملة دون التوضيح للمغاربة، أوحذف الاعجاب بالصورة، التي خلقت الجدل.
وكانت آخر زيارة لإليسا للمغرب، العام الماضي، حيث شاركت في مهرجان موازين إيقاعات العالم.
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