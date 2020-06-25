انهيار كورنيش في إيطاليا يودي بحياة أم مغربية وطفليها أمام أنظار والدهم

في حادث مفجع، لقيت أم مغربية مصرعها رفقة طفليها، في حادث انهيار في إيطاليا.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن الحادث وقع، أمس الأربعاء، في مدينة فاريزي، حيث كانت الأم رفقة عائلتها في جولة صغيرة عبر شارع المدينة، عندما سقطت عليهم كومة من الأنقاض، وانهار كورنيش مبنى صناعي، يضم مغسلة ومطعم للبيتزا، بشارع ماركوني في ألبيزاتي، والذي يضم 73 مترا من الخرسانة، والإسمنت المسلح.

الحادث تسبب في وفاة الثلاثة أشخاص، الأم، وطفليها، أمام أنظار الأب، وتم إنقاذ أحد الأبناء، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

الضحية، فوزية توفيق، تبلغ من العمر 38 سنة، وابنها سليمان، يبلغ من العمر 5 سنوات، كان بجانبها يركب دراجته، عندما جرفه الحطام، فيما توفيت أخته ياقوت، التي لا يتجاوز عمرها 15 شهرا فقط، حيث لفظت آخر أنفاسها بعد نقلها إلى المستشفى.