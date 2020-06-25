“البوليساريو” تدخل على خط عودة كورونا إلى الأقاليم الجنوبية وتطلب تدخل غوتيريس

دخلت جبهة “البوليساريو” الانفصالية على الخط، في محاولة لاستغلال ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأقاليم الجنوبية.
الجبهة الانفصالية، وجهت، اليوم الخميس، اتهامات إلى المغرب عبر ما تسميه بـ”جمعية مراقبة وحماية البيئة بالصحراء الغربية”، بتعمده إيصاله فيروس كورونا إلى الأقاليم الجنوبية.
وفي السياق ذاته، وجهت الجبهة الانفصالية نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للتدخل في حيثيات انتشار فيروس كورونا في الأقاليم الجنوبية.
يذكر أن وحدة صناعية، وتجمعات للمهاجرين، القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تحولت إلى بؤر انتشار لفيروس كورونا المستجد في جهة العيون الساقية الحمراء، ووصل مجموع المصابين في الجهة، اليوم، إلى 274 حالة، بعدما كانت الجهة لا تسجل سوى أربع حالات، قبل أيام قليلة.
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