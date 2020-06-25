الفد في فيلم سينمائي يصدر بعد افتتاح قاعات السينما

يعود الفنان المغربي، حسن الفد، إلى قاعات السينما، قريبا، لكن هذه المرة من بوابة فيلم كندي، يشارك فيه، يرتقب إصداره عقب افتتاح القاعات السينمائية، التي أغلقت بسبب فيروس كورونا.

ويشارك في الفيلم، الذي يحمل عنوان ”Les vieux chums”، إلى جانب الفد، الفنانة هدى الريحاني، وقد صُور جزء منه في منطقة أمسوان نواحي أكادير، ويرتقب صدوره في شتنبر المقبل.

وكان الفد قد نشر، في يوليوز 2019، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورا من كواليس التصوير في إمسوان.

ويؤدي الفد في الفيلم دور “عبدو”، أستاذ الفلسفة سابقا، فضل العيش في قرية للصيادين، حيث تعرف على صديقه الكندي “بييرو”.

الفيلم المذكو من إخراج “كلود غانيون”، ويؤدي دور بطولة العمل فيه الممثلان الكنديان “اتريك لابي”، و”بول دوسي”.