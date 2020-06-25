شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 25 يونيو 2020 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية حيث قصفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية.

Advertisements وقالت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات الحوثية قصفت اليوم الخميس القرى السكنية جنوب المديرية بقذائف مدفعية الهاون بشكل همجي. وأكدت المصادر أن قصفت المليشيات الحوثية سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين والسكان القاطنين في منازلهم.. يذكر أن مليشيات الحوثي المؤالية لإيران تستمر بجرائمها اليومية بحق المدنيين الأبرياء ،حيث إستشهد الآف الشهداء والجرحى منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة.

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