 رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون نقيب الأطباء المصري

الخميس 25 يونيو 2020

هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسين خيري نقيب الأطباء المصري، حيث اتهمونه بأنه مسلوب الإرادة ويسير خلف منى مينا وكيل مجلس نقابة الأطباء المصري الأسبق، التي تحالفت مع جماعة الإخوان الإرهابية وتتواصل مع أذنابهم الإعلامية التي تبث سمومها فى الخارج لمحاولة هدم الدولة المصرية والتشكيك في المنظومة الصحية المصرية ، فهي نموذج صارخ للقاء المصالح وسقوط المبادئ الوطنية والنخوة.



وقالت ناشطة على "فيس بوك": "كفاك تنظيرا وفلسفة فارغة واقتناص الفرص واجتزاء من المواقف الحازمة للدولة وحاول تقدم حاجة مفيدة للأطباء والمجتمع والوطن، هل نسيت يا دكتور مسئولياتك ودورك المفروض أن تؤديه فى الظروف الحالية؟".

واختتموا بالقول: "ارحمونا بقى لم نعد نتحمل الاستهتار بمقدرات الوطن واستقراره والصيد فى الماء العكر.. ارجعوا إلى رشدكم قبل أن يلفظكم المجتمع".

آخر تطورات أزمة كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.