شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مفتي عام رواندا : قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محددة هو حفظ لأرواح حجاج بيت الله والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:47 مساءً, 25 يونيو 2020 م المناطق - واس أشاد مفتي جمهورية رواندا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا الشيخ هتيمانا بجهود المملكة التي تبذلها في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي, مشيرًا إلى أن قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود جداً للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا دليل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح في بيان أن القرار جاء لضمان سلامة أرواح الملايين من المسلمين وحفظ للنفس البشرية ومراعاة لضرورة إقامة شعيرة الحج دون إلحاق الضرر بأرواح حجاج بيت الله, مؤكدا أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقف لجانب المملكة ويدعوا الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه.

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