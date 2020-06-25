شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: لا تسامح مع عنف المتظاهرين ضد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم ، إنه لا تسامح مع استخدام العنف ضد الشرطة، وذلك بعد اضطرابات اندلعت الليلة الماضية في لندن وأصيب خلالها 22 شرطيا.

أضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين "هذه مشاهد مروعة. لن يتم التسامح مع استخدام العنف ضد الشرطة. موقفنا واضح بخصوص أن أي شخص يهاجم الشرطة أو أي من العاملين في أجهزة الطوارئ، الذين يساعدون في إبقائنا آمنين، سيواجه بالقوة الكاملة للقانون".