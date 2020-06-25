شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تكسر حاجز الـ 50 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا 50 ألف بعد أسابيع من إعادة فتح الاقتصاد ورفع القيود على الحياة العامة في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم قوة المهام المعنية بكوفيد - 19 في اندونيسيا أحمد يوريانتو أن عدد الإصابات ارتفع بواقع 1178 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 50187 كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2620 بعدما جرى تسجيل 47 وفاة بعد منتصف الليل.

وكانت إندونيسيا قد بدأت برفع القيود تدريجيا من على الاقتصاد والحياة العامة في أوائل الشهر الجاري، وتبنت بروتوكولات صحة صارمة في الأماكن العامة بما في ذلك إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات طوال الوقت.