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الكونجو تعلن انتهاء ثاني أكبر تفشي لوباء الإيبولا في التاريخ

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أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم الخميس انتهاء ثاني أكبر تفش مسجل في التاريخ لفيروس إيبولا بعدما أودى بحياة أكثر من 2200 شخص على مدى قرابة عامين في شرق البلاد، وذلك رغم استمرار بؤرة انتشار للفيروس في منطقة أخرى.

وبرغم الاستخدام الفعال للقاحين مختلفين، واجهت الاستجابة الصحية للوباء عقبات تمثلت في الريبة لدى المجتمعات المحلية وكذلك نشاط الجماعات المتمردة قرب الحدود الأوغندية.

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