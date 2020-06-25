شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 430 إصابة جديدة بكورونا و760 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم ، إلى تسجيل 430 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 46563 حالة.
ولفتت إلى أن 760 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى .35165
وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 430 إصابة جديدة بكورونا و760 حالة تعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.