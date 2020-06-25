شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​الإمارات تسجل 430 إصابة جديدة بكورونا و760 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة بالإمارات ، اليوم الخميس ،حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 308 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم ، إلى تسجيل 430 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 46563 حالة.

ولفتت إلى أن 760 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى .35165

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.