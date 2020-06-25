وقال الجهاز ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استمرارًا لعمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب التي تهدف لتفكيك الشبكات الإرهابية واستنادًا لمعلومات استخبارية دقيقة وأوامر قضائية نفذت تشكيلات قيادتي العمليات الخاصة الاولى والثانية عمليتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين".



واوضح الجهاز، أن "العمليتين اسفرتا عن إعتقال (٦) مطلوبين وفق المادة (٤) إرهاب".

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كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 6 ارهابيين بعمليتين أمنيتين لجهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار وصلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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