لاعب عراقي ينافس على جائزة أجمل هدف على الطائر بتأريخ كأس الاتحاد الآسيوي

والى جانب لؤي صلاح تواجد اللاعب السوري عدي الجفال الذي بدوره سجل احد اجمل الأهداف في تاريخ البطولة.

وفيما يلي قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الاجمل في موقع الاتحاد الاسيوي:

عدي جفال - الشرطة العراقي



المباراة أمام تشونبوري، 18 أيلول 2012

قبل ثماني سنوات سجل السوري عدي جفال هدفاً جميلاً عندما تقابل فريقه الشرطة العراقي مع تشونبوري التايلاندي في ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2012.

فقد تبادل جفال تمرير الكرة أكثر من مرة مع زملاءه قبل أن يقتحم منطقة الجزاء ويهيء الكرة لنفسه، ثم سددها على الطاير في الشباك ليضع فريقه في المقدمة بنتيجة 2-1.

بواز سولوسا - بيرسيبورا جايابورا

المباراة أمام ووريرز، 24 شباط 2015



سجل بواز سولوسا هدفاً تاريخياً في مباراة دور المجموعات لفريقه بيرسيبورا جايابورا أمام ووريرز السنغافوري، وذلك بفضل رد الفعل السريع واتخاذ القرار المناسب.

فقد تابع بواز الكرة المرتدة من الدفاع السنغافوري ليستدير ويسدد الكرة بيسراه بعيداً عن متناول الحارس.

لؤي صلاح - أربيل

المباراة أمام القادسية، 13 أيار 2015

بعد أن خسر أربيل العراقي أمام القادسية الكويتي في نهائي عام 2014، تواجه الفريقين من جديد في دور المجموعات بالعام التالي، حيث حققل أربيل الفوز وحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.

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وقد استقبل لؤي صلاح تمريرة نبيل صباح على صدره واستدار قبل أن يسدد على الطاير في زاوية المرمى ليحقق الفريق العراقي الفوز بنتيجة 2-1.

خيرول نظام - هوم يونايتد

المباراة أمام ثان كوانغ نينه، 5 نيسان 2017

سجل ستيب بلازيبات أربعة أهداف في هذه المباراة، ولكن خيرول نظام سجل الهدف الأجمل عندما افتتح التسجيل، علماً بأن المباراة انتهت بفوز هوم يونايتد 5-4.

فقد تابع خيرول تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، وتقدم دون مراقبة ليسدد على الطاير بقوة في المرمى.

مايك أوت - سيريز نيغروس

المباراة أمام بيرسيجا جاكرتا، 23 نيسان 2019

كان سيريز نيغروس يتأخر بالنتيجة 0-2 خارج ملعبه أمام بيرسيجا جاكرتا، لكنه نجح في إدراك التعادل قبل أن يسجل هدف الفوز في الوقت في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وقد جاء هدف الفوز بعدما أرسل ستيفان شروك تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على باب المرمى إلى مايك أوت ليحولها من اللمسة الأولى داخل الشباك.