مصرع أصغر مليونيرة روسية.. صور من موقع الحادث المروع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقيت شابة روسية من المؤثرين على الإنترنت، تعرف بأنها أصغر مليونيرة في روسيا، مصرعها؛ إثر حادث تحطم دراجتها النارية في جزيرة بالي بإندونيسيا.
وأصيبت المدونة الروسية الشابة على أنستقرام، أناستاسيا تروبيتسيل (18 عاماً) بجروح في الرأس عندما تحطمت دراجتها طراز "كاواساكي"، بعد أن أصبحت مليونيرًة في سن 15 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال صديقها الأوكراني فيكتور ميدانانوفيتش (30 عاما)، الذي كان على دراجة بجوارها، إنها بدأت في "التمايل" بسرعة 60 ميلا في الساعة وفقدت السيطرة، ثم اصطدمت بسياج على جانب الطريق.
وتظهر لقطات مصورة لحظاتها الأخيرة قبل أن تنطلق على متن الدراجة وهي تصوّر نفسها في مرآة السيارة، وسط إطلالات على الشاطئ المحيط.
وطلب ميدانانوفيتش من معجبيها الدعاء لها، قائلا: "فتاتي الحبيبة رحلت.. أرجو منكم أن تصلوا لها وتودعوها بأجمل الدعوات والتأملات".
وكانت أناستاسيا مدوّنة منذ سن الثانية عشرة.
وقالت لمتابعيها كيف أصبحت "مليونيرة في الخامسة عشرة" من حضورها الناجح على الإنترنت.
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