شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7سنوات من حكم تميم.. استمرار مسلسل الدوحة التخريبي عن طريق"الجزيرة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استمر مسلسل الدوحة التخريبي عن طريق ذراعها الإعلامية "فضائية الجزيرة" التي بثت الأكاذيب والفتن عن مصر وليبيا وسوريا والعراق، ووفرت غطاء إعلاميا لجماعة الإخوان الإرهابية التي اتخذت من الدوحة مقرا لإداره أنشطتها التخريبية.



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وعلى مدار 3 سنوات متتالية، سخرت الدوحة أبواقها وسياساتها الخارجية في دعم الإرهاب، ففي ليبيا باتت الجزيرة الناطق والناقل الرسمي لأخبار وفبركات حول الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، ومليشيا أحرار الشام في سوريا وغيرها من التنظيمات التي تتلقى دعما مباشرا من الدوحة.

أما في مصر، فأصبحت الجزيرة القطرية لسان حال جماعة الإخوان الإرهابية، التي استباح مفتيها الهارب في قطر يوسف القرضاوي دماء الأبرياء محرضا عبر شاشة الجزيرة على الجيش والشرطة المصريين.