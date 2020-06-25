السودان لمجلس الأمن: سد النهضة يهدد حياة ملايين البشر ويعرض سد الروصيرص للخطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال السودان، اليوم الخميس، إن ملء سد النهضة الإثيوبي سيعرض سلامة سد الروصيرص للخطر.



وحسب قناة "العربية"، أبلغ السودان مجلس الأمن الدولي: "حياة ملايين الناس مهددة إن تم ملء سد النهضة".

ووجهت الخارجية السودانية خطابا إلى مجلس الأمن بشأن موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي.

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وطالب السودان في رسالته لمجلس الأمن يطالب بعدم ملء خزان سد النهضة قبل اتفاق الأطراف.

وتقدمت مصر مؤخرا بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.

وذلك تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين".