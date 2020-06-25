شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كان يوم أسود يوم ما جيت.. تولي تميم للحكم ذكرى سيئة في قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

في 2013، تنازل حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر عن الحكم لنجله تميم، واقعة وصفها مراقبون بأنها أشبه بانقلاب ناعم لترقية الابن إلى سدة الحكم.



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ووصفت المعارضة القطرية يوم توليه بـ"اليوم الأسود"، بسبب ما ترتب عليه من سياسيات أدت إلى دعم للإرهاب والتدخل في شؤون الدول الخليجية، ونتج عنها في النهاية المقاطعة العربية.

5 يونيو 2017، قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، نتيجة التدخلات في شؤون الدول الداخلية ودعم وإيواء الجماعات الإرهابية.

وبدلا من مراجعة سياساتها والعودة للحضن الخليجي والاستجابة للمطالب التي أعلنها الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، والتي كانت أقرب للنصائح منها للمطالب، مارس النظام القطري المراهقة السياسية القائمة على العناد وارتمى في أحضان إيران التي تعادي الدول العربية وتمارس الإرهاب وتنشر مليشياتها التخريبية في سوريا ولبنان واليمن، وأعلن تميم ونظامه التماهي مع محاولات التمدد الإيراني في اليمن على حساب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.