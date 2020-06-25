شكرا لقرائتكم الكاظمي: نرفض المغامرات الخارجية وسنضبط حدود العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس على سعي حكومته إلى ضبط الحدود الخارجية للبلاد، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق.

كما أكد خلال حديث مع الصحفيين أنه يرفض المغامرات الخارجية في البلاد، بعد أن أحيت الحكومة الأسبوع الماضي الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، على الرغم من التهديدات المتعددة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة من قبل بعض حسابات تابعة لفصائل موالية لإيران، فضلا عن "هجمات الكاتيوشا" المستمرة في استهداف قواعد تستقبل قوات أميركية.

إلى ذلك، كرر تمسكه بتنفيذ خطط الإصلاح ومحاربة الفساد، مؤكدا رفضه الخضوع لأي ابتزاز بحسب تعبيره.