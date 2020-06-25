عاجل | السودان يتوجه لـ «مجلس الأمن الدولي» بشأن سد النهضة

أرسل السودان رسميا، الخميس، خطابا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن موقفه من آخر تطورات قضية سد النهضة، مشددا على "ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية".
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، على غرار الخطوة التي قامت بها كل من مصر وإثيوبيا.
وشددت وزارة الخارجية السودانية، على "ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق".
وأكد السودان على أن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق بشأن السد، "ضيق وحرج"، لافتا إلى أنه "يدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل، وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلا من سبب للصراع وعدم الاستقرار".
وحثت الخرطوم جميع الأطراف على "اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة، كأساس لإكمال وثيقة الاتفاق بشأن سد النهضة".
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