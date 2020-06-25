منظمة الصحة قلقة من الارتفاع الجديد لإصابات كورونا في أوروبا مع رفع القيود

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كوبنهاغن: قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يرتفع من جديد في أوروبا، معربةً عن قلقها على حال الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.
وأعلن مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من كوبنهاغن "الأسبوع الماضي، شهدت أوروبا ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية للمرة الاولى منذ أشهر (...) شهد 30 بلداً ارتفاعاً في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين".
وبحسب المنظمة تسجل القارة يومياً نحو 20 ألف إصابة جديدة وأكثر من 700 وفاة.
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