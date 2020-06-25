السجن لزوجين جهاديين خططا لاغتيال وزير الأمن الأندونيسي

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جاكرتا: حكمت محكمة اندونيسية الخميس بالسجن على زوجين اندونيسيين خططا لاغتيال وزير الأمن السابق.

وقررت محكمة في جاكرتا سجن سياهريال الامسيا (51 عاما) 12 سنة وزوجته فيتري ديانا (21 عاما) تسع سنوات، بعد إدانتهما بتهم مرتبطة بالإرهاب لمحاولتهما اغتيال وزير الأمن آنذاك ويرانتو في أكتوبر الماضي. جاء الحكمان أقل من طلبات الادعاء العام الذي طلب السجن 16 و12 سنة على التوالي.

رفضت المحكمة دفاع الزوجين بأن الدافع الوحيد وراء مخططهما كان المشاعر المناهضة للحكومة، حيث حكمت بأن الامسيا ينتمي إلى جماعة متطرفة محلية متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

قال رئيس محكمة منطقة غرب جاكرتا القاضي ماسريزال الذي يستخدم اسما واحدا على غرار الكثير من الإندونيسيين "نحكم بأن المتهم مدان بالإرهاب مع زوجته".

وحكم على متهم ثالث أيضا بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالإرهاب في إطار هجوم منفصل خطط له مع المتهم الأول الامسيا العام الماضي.

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وعُقدت الجلسة عن طريق الفيديو بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد. وكان المحامون والقضاة يضعون كمامات فيما كان المتهمون يستمعون عبر رابط الفيديو.وكان الامسيا طعن ويرانتو البالغ الآن 73 عاما أثناء خروجه من سيارة خلال زيارة إلى منطقة باندغلانغ في غرب جزيرة جاوا.

وتمكن رجال الأمن بعدها من طرح الامسيا وزوجته، التي أصابت أحد حرّاس ويرانتو، أرضا والسيطرة عليهما. وأصيب ويرانتو بجروح سكين في بطنه، لكنه نجا من الهجوم، فيما أصيب أشخاص آخرين عدة.

قبل أيام من محاولة الاغتيال، أعلن الزوجان مبايعتهما زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الراحل أبو بكر البغدادي، حسبما ذكرت المحكمة في حكمها. وكان الامسيا عضوا في "جماعة أنصار الدولة" المتطرفة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وهي مسؤولة عن هجمات دامية من بينها سلسلة هجمات في مايو 2018 استهدفت كنائس في سورابايا، ثاني مدن اندونيسيا وتقع في جزيرة جاوا، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً، بينهم المعتدون.

وتعد "جماعة أنصار الدولة" من بين عشرات الجماعات الراديكالية التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، والتي تكافح منذ فترة طويلة للقضاء على التشدد الإسلامي.

