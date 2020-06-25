إيران تعلن تجاوز حصيلة وفيات وباء كوفيد-19 عتبة العشرة آلاف

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طهران: أعلنت إيران الخميس 134 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ ما يرفع حصيلة الوفيات لأكثر من عشرة آلاف في هذا البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الوفيات في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري "فقدنا 134 من مواطنينا في الساعات الـ24 الماضية وإجمالي عدد الضحايا بلغ 10130".



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في إيران

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