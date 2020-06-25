بايدن سيقبل ترشيح الحزب الديموقراطي له للانتخابات الرئاسية في مؤتمر محدود

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واشنطن: سيقبل جو بايدن ترشيح الحزب الديموقراطي له لخوض الانتخابات الرئاسية في مؤتمر وطني للحزب في أغسطس يحضره شخصيا، لكنه سيكون تجمعا افتراضيا بشكل كبير بسبب المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء.

قالت مديرة حملة بايدن جين أومالي ديلون في بيان وزعه الحزب إن "نائب الرئيس بايدن يعتزم بفخر قبول ترشيح حزبه له في ميلووكي والقيام بالخطوة التالية نحو جعل دونالد ترمب رئيسا لولاية واحدة".

ومن المقرر عقد المؤتمر بين 17 و20 أغسطس في ميلووكي في ولاية ويسكونسن التي فاز بها ترمب في انتخابات 2016 ويعتزم الديموقراطيون انتزاعها في نوفمبر.

في وقت سابق هذا الشهر، حاز بايدن (77 عاما) ترشيح الحزب الديموقراطي له بعد انسحاب منافسين من بينهم عضوي مجلس الشيوخ بيرني ساندرز واليزابيث وارن وتقديمهما الدعم له.

وبعد مشاورات مع مسؤولي الصحة العامة، قرر منظمو المؤتمر أن "على وفود الولاية ألا يخططوا للسفر إلى ميلووكي وأن يخططوا للمشاركة في المؤتمر الرسمي عن بعد".

وقال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي توم بيريز إن "القيادة تعني القدرة على التكيّف مع أي وضع". أضاف "بعكس الرئيس الحالي، فإن جو بايدن والديموقراطيين ملتزمين الحفاظ على صحة وسلامة الشعب الأميركي". وأكد المنظمون تطوير عملية تضمن أن تتمكن جميع الوفود من التصويت عن بعد خلال أعمال المؤتمر.

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ولخفض المخاطر على الصحة العامة، سيتم إلغاء حفلات وتجمعات حزبية بحضور شخصي، ويعمل مسؤولو الحزب الديموقراطي على وضع طرق جديدة لتنظيم الناخبين والتفاعل معهم على الانترنت.

غاب بايدن بشكل كبير عن المهرجانات الانتخابية ولزم منزله في ديلاوير منذ منتصف مارس بسبب الوباء، رغم أنه بدأ المشاركة في فعاليات محدودة. وسيلتقي بعائلات في بنسلفانيا الخميس لمناقشة الرعاية الصحية.

عاد ترمب إلى عقد مهرجانات كبيرة ومباشرة في عطلة الاسبوع الماضي، حتى في ولايات سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.

وكان الجمهوريون قد خططوا لعقد مؤتمرهم في ولاية كارولاينا الشمالية. لكن بعد رفض حاكم الولاية ضمان عقد مؤتمر كبير بحضور شخصي وسط أزمة الفيروس، غيّر ترامب مكان عقد فعاليات رئيسة منها خطاب قبوله ترشيح الحزب له، في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

وتشهد فلوريدا حاليا موجة إصابات جديدة، والثلاثاء سجلت 5508 حالة إضافية، وحذر حاكمها رون ديسانتيس من "انفجار حقيقي" في الحالات الجديدة وخصوصا بين الأشخاص الأصغر سنا.

