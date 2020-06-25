مجلس الشيوخ الأميركي أيد تعيين مئتي قاضٍ في عهد ترمب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





واشنطن: أيد مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بغالبيته تعيين قاض سماه دونالد ترمب، ليرتفع بذلك إلى مئتين عدد القضاة الذين وافق على تعيينهم منذ بداية ولايةٍ أعاد خلالها الرئيس ترتيب النظام القضائي الفدرالي بشكل كبير.

أيد 52 سناتوراً من أصل مئة، وجميعهم جمهوريون، تعيين كوري ويلسون البالغ من العمر 49 عاماً قاضياً في محكمة استئناف في نيو أورلينز في جنوب البلاد.

عارض الديموقراطيون بشدة تعيين هذا النائب السابق عن ميسيسيبي، المؤيد وفق قولهم للإجراءات التي تقيد ممارسة الأقليات لحق التصويت. لكن وبسبب إدخال العديد من التعديلات على نظام تأييد التعيينات منذ 2013، لم يكن أمام الأقلية الديموقراطية هامشاً كبيراً من المناورة لوقف هذا التعيين.

واستفاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منذ بداية ولاية ترامب من تلك التعديلات لتأييد تعيين مرشحي الرئيس الذين يختارون بناء على سجلهم كمحافظين وصغر سنهم، بهدف ترك بصمة طويلة الأمد على محاكم البلاد.

Advertisements

ورحب ماكونيل في فيديو نشر على حسابه في تويتر بهذا التعيين الأخير، قائلاً "بعد تخطي عتبة المئتين هذه، لا يبقى إلا مركز شاغر واحد لقاض في محاكم الاستئناف في البلاد للمرة الأولى منذ 40 عاماً". واعتبر من جهته الجمهوري ليندزي غراهام الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أن هذه "خطوة تاريخية".

من بين التعيينات المئتين التي تمت في عهد ترمب، من أصل 860 وظيفة قضائية في البلاد، تعيينان في المحكمة العليا للولايات المتحدة التي تعهد ترامب خلال حملته الرئاسية الأولى أن يسمي فيها قضاة مناهضين للإجهاض ومؤيدين لحمل السلاح.

وفي إطار حملة إعادة انتخابه، أشاد ترمب مراراً بتلك التعيينات التي من شأنها أن تستقطب أصوات اليمين المتدين خلال انتخابات 3 نوفمبر.

لكن المحكمة العليا اتخذت الأسبوع الماضي قرارات تتعارض مع قيم اليمين المحافظ حول الأقليات الجنسية والمهاجرين الصغار بدون أوراق رسمية، ما من شأنه تعقيد موقف الرئيس. وتشير المعارضة أيضاً إلى نقص التنوع في القضاة الذين يختارهم ترمب، إذ إن ثلاثة أرباعهم هم رجال و85% منهم بيض.