"المنوم في العصير".. حيلة الضابط المزيف لسرقة سيارة رفض صاحبها دفع ثمن العمولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على تشكيل عصابي يتزعمه ضابط شرطة مزيف سرقوا سيارة لرفض صاحبها دفع ثمن العمولة.

تلقى مركز شرطة أشمون بلاغا من أحد المواطنين بسابقة تعرفه منذ بضعة أشهر على شخصين أثناء قيامه بشراء سيارة من أحد معارض السيارات بمنطقة مدينة نصر، وادعى أحدهما أنه ضابط شرطة.

وأضاف بتقابله معهما بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة وعقب تناوله معهما مشروب عصير شعر بحالة إعياء وفقد الوعي وعقب إفاقته فوجئ بتواجده على جانب الطريق بدائرة المركز واكتشف سرقة "سيارته الملاكي- هاتفه المحمول".

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وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنوفية أن مرتكبي الواقعة ( 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهما بسابقة تعرفه منذ حوالي 6 أشهر على المجنى عليه أثناء توسطه في شراء السيارة المستولى عليها وانتحاله صفة ضابط شرطة ونظرا لامتناع المجني عليه عن دفع قيمة العمولة المتفق عليها فيما بينهما اتفق مع المتهمان الآخران وقاموا باستدراجه ودس أقراص منومه له بمشروب عصير والاستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول عقب فقده للوعي ثم إلقائه بجانب الطريق بدائرة المركز.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وقرروا بتخلصهم من الهاتف المحمول بإلقائه بإحدى المصارف المائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.