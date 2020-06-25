لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
قال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إن 10 آلاف و55 طالبًا وطالبة انتهوا من أداء امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، حضر منهم 10004 طلاب، وتغيب 51 طالبًا، في 41 لجنة على مستوى 10 إدارات تعليمية.
وأضاف "وكيل الوزارة"، أنه سادت حالة من الهدوء بمحيط اللجان على مستوى المحافظة، وتابع المعلمون كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، قبل بدء الامتحان.
وبين "عثمان" أنه جرى فتح أبواب مقار اللجان أمام الطلاب في السابعة والنصف والانتظار بداخلها لحين الموعد الرسمي لبدء الامتحان.
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