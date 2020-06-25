بعمليات حجز وهمية.. ضبط صاحب شركة سياحية استولى على أموال البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة، في القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية ونائبه لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها في اللستيلاء على أموال البنوك.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد البنوك بقيام مسؤولي إحدى شركات إدارة الفنادق بالنصب والاحتيال على البنك من خلال قيامهم بإجراء عمليات حجز فنادق لبعض الأشخاص على موقع الشركة الإلكترونى على شبكة "الإنترنت" باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها بطرق احتيالية تخص عدد من عملاء البنوك الأجنبية، وورود العديد من الاعتراضات على تلك الحجوزات وهو ما عرض البنك لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين، رئيس مجلس إدارة الشركة، ونائبه، إذ استغلا طبيعة عملهما كمالكي للشركة، وقاما بالتعاقد مع عدد من البنوك واستخدام ماكينات البيع الإلكتروني المسلمة للشركة من تلك البنوك المتعاقدة معها في إجراء عمليات الحجز الوهمية على موقع الشركة الإلكتروني عن طريق بيانات بطاقات دفع إلكتروني أجنبية مستولى عليها بطرق احتيالية.

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وقام المذكوران بإجراء 117 عملية حجز وهمية على موقع الشركة، وتحصيل قيمتها بحساب الشركة بالبنك بلغت قيمتها 180 ألف دولار أمريكى، وصرف قيمة تلك المبالغ بالعملة المحلية والتي تجاوزت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء ترددهما على مقر الشركة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكابهما ذلك النشاط الإجرامي بعد حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في تلك العمليات والخاصة ببعض البنوك الأجنبية من خلال بعض الشبكات الإجرامية المتواجدة خارج البلاد على شبكة "الإنترنت" وأنهما قاما بالتصرف في تلك المبالغ المالية المستولى عليها في سداد بعض مديونيات الشركة لبعض الموردين واستثمار جانب منها فى استئجار وتجهيز أحد الفنادق الخاصة بهما، وضبط بحوزتهما (2 هاتف محمول، 2 جهاز "لاب توب"، 4 بطاقات تحقيق شخصية تشير إلى كونهما محكمين ومراقبين دوليين "على غير الحقيقة").

بفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها محملة بالعديد من البيانات وصور بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض عملاء البنوك، وباستكمال الفحص أقرا المتهمان بارتكابهم لوقائع مماثلة بذات الأسلوب الإجرامي (الإستيلاء على مبلغ 159 ألف دولار أمريكي من أحد البنوك باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها – الاستيلاء على 5 آلاف دولار من أحد البنوك باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.