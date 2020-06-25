نقل 4 طالبات من لجان الثانوية العامة للمستشفيات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
قال مصدر بمرفق إسعاف الشرقية، إن 4 طالبات بلجان الثانوية العامة، تعرضن اليوم الخميس، لحالات إغماء، وجرى نقلهن لمستشفيات قريبة.
وأوضح المصدر، أن الحالات بمركز ومدينة"ديرب نجم – أبو كبير – كفر صقر".
يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألف و788 طالبًا وطالبة بـ 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.
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