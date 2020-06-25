ضبط طالب حاول تصوير أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ضبط أحد طلاب الثانوية العامة بإدارة العبور التعليمية، أثناء تصويره أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى اليوم الخميس، 42 ألفًا و343 طالبًا في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، امتحان اللغة الإنجليزية من خلال 112 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، وتركيب بوابات الدخول قبل بدء كل مادة.