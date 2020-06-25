"العليا للتقييس" تعتمد مواصفات قياسية عربية موحدة وبرنامج "حلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال أشرف عفيفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اعتمدت وحدَّثت مجموعة من المواصفات القياسية العربية الموحدة، والبرنامج العربي "حلال"، والمنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، أضاف عفيفي أن ذلك جاء خلال اجتماعات اللجنة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حيث ترأست مصر الاجتماعات مطلع الأسبوع الماضي والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، بحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الخميس.

وشارك في الاجتماعات 16 دولة عربية شملت إلى جانب مصر كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، واليمن.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة وممثل مصر في المنظمة، إلى أن الاجتماع اختتم أعماله بإصدار عدد من التوصيات شملت:

- اعتماد 61 مواصفة قياسية عربية وتبني 97 مشروع مواصفة قياسية بلغتها الأصلية كمواصفات قياسية عربية موحدة في العديد من المجالات.

- اعتماد دليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات بهدف ضمان سلامة المنتجات والخدمات في المنطقة العربية.

- توحيد الجهود العربية في مجالات البنية الأساسية للجودة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا من أجل تعزيز التبادل التجاري العربي البيني، وضمان صحة وسلامة المواطن العربي.

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- التأكيد على ضرورة العمل على تنسيق الجهود العربية لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة على اقتصاديات الدول العربية.

- الرفع إلى المجلس التنفيذي لإصدار توصية إلى الجمعية العامة باعتماد الصيغة النهائية لـ "دليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات"، بالإضافة إلى اعتماد الدليل الإرشادي للجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة.

- دمج دليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس في مجال إعداد المواصفات مع دليل إعداد المواصفات العربية الموحدة للأغذية، وإعداد الصيغة النهائية وذلك من خلال مجموعة عمل إلكترونية تم تشكيلها من عدد من الدول الأعضاء.

- إنشاء المنظمة منتدى إلكترونيا تفاعليا لغرض استخدامه في التواصل لدراسة دمج دليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس في مجال إعداد المواصفات مع دليل إعداد المواصفات العربية الموحدة للأغذية.

- الاتفاق على شعار لعلامة حلال العربية، وسعي المنظمة إلى تسجيله لضمان حقوق الملكية الفكرية له، والطلب من المجلس التنفيذي رفعه إلى الجمعية العامة لاعتماده.

- تنظيم المنظمة ورشة عمل "عن بعد" لمناقشة الملاحظات الواردة على البرنامج العربي للحلال من الدول العربية يشارك فيها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد منظومة عربية متكاملة لقطاع الحلال، ومن يرغب من المعنيين بملف الحلال في الدول العربية.

- تعديل مسمى "اللجنة الاستشارية العليا للتقييس" إلى "اللجنة العربية العليا للتقييس" مع طلب تفويضها من الجمعية العامة لاعتماد المواصفات العربية الموحدة بشكل نهائي، وكذلك اعتماد اللوائح الفنية العربية بشكل نهائي.

- حث أجهزة التقييس العربية على الترويج للمنصة الإلكترونية لدى الشركات والمصانع الوطنية ذات العلاقة بالصناعات الغذائية والصحية والطبية، والتي لديها القدرة على تلبية احتياجات دولها والتصدير إلى الدول العربية الأخرى.